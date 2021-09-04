اليوم الرابع للتلقيح المكثّف ضد كورونا: المكلف بتسيير وزارة الصحة يؤدي زيارات ميدانيّة الى مراكز تّلقيح بولايات تونس الكبرى

أدى المكلف بتسيير وزارة الصحة علي المرابط اليوم السبت، زيارات ميدانيّة الى عدد من مراكز التلقيح بولايات تونس الكبرى من بينها المراكز المحدثة في الفضاءات التجارية الكبرى، ضمن اليوم الرابع للتلقيح المكثّف ضدّ كوفيد 19.

وعاين المرابط، وفق بلاغ لوزارة الصحة، ظروف استقبال المواطنين وسير عمليات التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، مشددا على أهمية التنسيق وتضافر الجهود بين القطاع العام والخاص في إنجاح عمليات التلقيح المكثف.

وأثنى المكلف بتسيير وزارة الصحة في الوقت ذاته على مجهودات كلّ الإطار الطبّي وشبه الطبّي ومختلف المشاركين في إنجاح عمليات التلقيح المكثّف من متطوعين من مكوّنات المجتمع المدنيّ ومواطنين.

وكانت خلية المتابعة بوزارة الصحة أعلنت أنه تمّ في اطار اليوم الرابع للتلقيح المكثّف وإلى حدود الساعة الواحدة زوالا من اليوم السبت تلقيح نحو 270 ألف شخص في 347 مركز مخصصة للتلقيح وموزعة في كامل معتمديات الجمهورية.

وخصصت وزارة الصحة اليوم الرابع لعمليات التلقيح المكثف للأشخاص البالغين 40 سنة فما فوق والاطارات التربوية الجامعية والعاملين في القطاعات ذات الصلة والبالغ عمرهم 40 سنة فما فوق وذلك استعدادا للعودة المدرسية والجامعية.