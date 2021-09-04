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قابس: 13591 شخصا يستكملون التلقيح في اليوم الرابع للتلقيح المكثف ضد فيروس “كورونا”

2021/09/04 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح ضد “كوفيد 19″بولاية قابس، وذلك الى حدود الساعة الثالثة بعد الزوال من اليوم السبت، 13591 مواطنا ومواطنة، وهو ما يمثل نسبة 73.1 بالمائة من الأشخاص المعنيين بالتلقيح في هذا اليوم.
من جهة أخرى، تلقى اليوم، 105 آخرين الجرعة الأولى من التلقيح ضد الفيروس، علما وأن 18597 منتفعا قد تلقوا يوم 08 اوت الفارط، بمناسبة اليوم الوطني الأول للتلقيح، جرعتهم الاولى.

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