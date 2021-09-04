كورونا: تطعيم اكثر من 400 الف شخص في اليوم الرابع للتلقيح المكثف

اعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم السبت، انه تم خلال اليوم الرابع لعمليات التلقيح المكثف توقيا من فيروس كورونا، تطعيم 404 الفا و 153 شخصا تلقوا التلاقيح في 347 مركزا موزعا على 24 ولاية.

وحسب احصائيات نشرتها الوزارة سجل اعلى عدد لعمليات التلقيح بولاية تونس بـ 28 الفا و 738 عملية تطعيم، اما ادنى عدد من عمليات التلقيح فسجلت في ولاية تطاوين بـ 1102 عملية تطعيم.

وبلغت نسبة التلقيح على المستوى الوطني ،وفق البلاغ ،73 فاصل 35 في المائة مقارنة بعدد المدعويين لتلقي التطعيم في هذا اليوم الرابع لعمليات التلقيح المكثف.

والى حدود امس، بلغ عدد الافراد الذين استكملوا تلقي التطعيم توقيا من كورونا 2 مليون و 182 الفا و 412 شخصا.