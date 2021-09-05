قابس: تسجيل 165 إصابة جديدة بكورونا

أفاد منسق خلية اليقظة الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بقابس، حسين جبران، مراسل “وات”، بأن الإدارة الجهوية للصحة بقابس قد تلقت نتيجة 504 تحاليل أجريت على عينات مشتبه في إصابة أصحابها بفيروس كورونا، وأن 165 من هذه التحاليل كانت نتيجتها ايجابية وأثبتت إصابة أصحابها بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن هذه الإصابات تتوزع إلى 67 اصابة بقابس الجنوبية و35 اصابة بالحامة و23 اصابة بكل من مارث ووذرف و08 اصابات بمطماطة الجديدة و04 اصابات بغنوش واصابتين (02) بكل من المطوية وقابس المدينة واصابة واحدة (01) بقابس الغربية.

وأوضح جبران أن العدد الجملي للأشخاص المصابين بفيروس كورونا والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية، قد بلغ إلى حد اليوم 20355 شخصا من بين 21275 شخصا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، مضيفا أن العدد الجملي لحالات العدوى النشطة يبلغ 920 حالة تتوزع الى 370 حالة بقابس الجنوبية و106 حالة بقابس المدينة و136 حالة بمارث و91 حالة بوذرف و68 حالة بقابس الغربية و56 حالة بالحامة و41 حالة بالمطوية و23 حالة بمطماطة الجديدة و19 حالة بغنوش و09 حالات بمنزل الحبيب.

وتبلغ نسبة الاختطار الجهوي لفيروس كورونا في ولاية قابس، 230 اصابة لكل 100 ألف ساكن، فيما يبلغ عدد المرضى الذين يتم ايواؤهم بأقسام كويفد ـ19 بمختلف مستشفيات الجهة، 71 مريضا ومريضة، من بينهم 06 مرضى يقيمون بوحدة الإنعاش بقسم كوفيد ـ19 بالمستشفى الجامعي بقابس.