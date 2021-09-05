تطور صادرات تونس من الغلال في اتجاه ليبيا بنسبة تفوق 50 بالمائة

تطورت صادرات تونس من الغلال في اتجاه القطر الليبي بنسبة تفوق 50 بالمائة، لتبلغ أكثر من 24 ألف طن خلال الفترة بين جانفي 2021 و3 سبتمبر 2021، مقابل 11 ألف طن خلال نفس الفترة من سنة 2020، رغم توقف الحركة التصديرية باتجاه السوق الليبية عبر الحدود البرية منذ شهر جويلية بفعل تأثيرات جائحة كوفيد ـ19.

وأشار طارق تيرة، المسؤول بالمصلحة التجارية بالمجمع المهني المشترك، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء “وات”، إلى تواصل عملية تصدير الغلال في اتجاه القطر الليبي عن طريق الباخرة عبر الخط البحري المباشر صفاقس/طرابلس، حيث تمت، في هذا الإطار، برمجة رحلة بحرية بطاقة شحن تناهز 700 طن ستنطلق خلال الأسبوع القادم.

واعتبر أن استغلال الخط البحري المباشر صفاقس/طرابلس لن يساهم في عودة التصدير في اتجاه القطر الليبي، الذي يستقطب أكثر من 70 بالمائة من مجموع صادرات الغلال التونسية، إلى نسقه المعتاد قبل غلق الحدود البرية.

وأفاد طارق تيرة بأن عائدات قيمة صادرات الغلال في اتجاه ليبيا، قد تطورت لتبلغ أكثر من 40 مليون دينار خلال الفترة الممتدة من جانفي 2021 إلى غاية 3 سبتمبر 2021، مقابل حوالي 22 مليون دينار خلال نفس الفترة من السنة المنقضية.

وبلغت كميات الغلال المصدرة منذ جانفي 2021 إلى غاية 3 سبتمبر 2021، وفق ذات المصدر، نحو 31458 طنا بقيمة 76,743 مليون دينار، مقابل 19214 طنا بقيمة 54,575 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2020 .

وأوضح تيرة أن صادرات الغلال سجلت تطورا بقيمة تناهز مليوني دينار باتجاه دولة الكويت، إذ تطورت من 3,1 م دينار إلى 5 ملايين دينار.

وسجلت السوق الإيطالية تراجعا طفيفا في استيعاب الغلال التونسية، إذ اقتنت منذ جانفي 2021 إلى غاية 3 سبتمبر 2021، بما قيمته 6,184 مليون دينار، أكثر من 3 ألاف طن، مقابل 6,535 مليون دينار و4038 طنا خلال نفس الفترة من سنة 2020.

وانخفضت بدورها قيمة صادرات الغلال باتجاه فرنسا لتبلغ 1,452 مليون دينار خلال الفترة الممتدة من جانفي 2021 الى 3 سبتمبر 2021 مقابل 1,791 م دينار خلال نفس الفترة من السنة المنقضية .