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انخفاض درجات الحرارة اليوم السبت 4 سبتمبر

انخفاض درجات الحرارة الاحد وسرعة الرياح تتطلب الحذر

2021/09/05 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

يتسم الطقس الاحد 5 سبتمبر 2021 بانخفاض طفيف في درجات الحرارة مع وجود مؤشرات لخلايا رعدية بالمناطق الغربية بعد الظهر تكون مرفوقة بأمطار و بتساقط برد بأماكن محدودة.

وحسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، تسجل درجات الحرارة انخفاضا بالشمال والوسط والجنوب الشرقي حيث تتراوح القصوى بين 28 و 36 درجة، و في الجنوب الغربي تتراوح بين 36 و 40 درجة.

ومزال عنصر الرياح يتطلب نصيب من الحذر قرب السواحل حيث تصل سرعتها إلى 40 كلم/س، وتكون قوية نسبيا بالجنوب و تثير محليا دواوير رملية آخر النهار، وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات فيما يكون البحر متموجا فمضطربا بالسواحل الشرقية.

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