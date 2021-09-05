انخفاض درجات الحرارة الاحد وسرعة الرياح تتطلب الحذر

يتسم الطقس الاحد 5 سبتمبر 2021 بانخفاض طفيف في درجات الحرارة مع وجود مؤشرات لخلايا رعدية بالمناطق الغربية بعد الظهر تكون مرفوقة بأمطار و بتساقط برد بأماكن محدودة.

وحسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، تسجل درجات الحرارة انخفاضا بالشمال والوسط والجنوب الشرقي حيث تتراوح القصوى بين 28 و 36 درجة، و في الجنوب الغربي تتراوح بين 36 و 40 درجة.

ومزال عنصر الرياح يتطلب نصيب من الحذر قرب السواحل حيث تصل سرعتها إلى 40 كلم/س، وتكون قوية نسبيا بالجنوب و تثير محليا دواوير رملية آخر النهار، وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات فيما يكون البحر متموجا فمضطربا بالسواحل الشرقية.