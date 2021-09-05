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الديوانة بمطار تونس قرطاج تحجز مايقارب 250 ألف دينار بالعملة الأجنبية

2021/09/05 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات


حجزت مصالح الديوانة بمطار تونس قرطاج، الأحد، مبالغا من العملة الأجنبية غير المصرح بها تتمثل في 55 ألف فرنك سويسري، أي ما يعادل 163 ألف دينار، مخفية داخل أمتعة مسافرة تونسيّة أثناء قيامها بإجراءات مغادرة التراب التونسي

وأكدت الادراة العامة للديوانة، في بلاغ لها، أن هذه المسافرة التونسية لم تقم بالتصريح بالمبلغ المذكور لدى الديوانة

وحجزت مصالح الديوانة بالمطار، اليوم، أيضا، مبالغ بالعملة الأجنبية ناهزت قيمتها 25400 أورو، أي ما يعادل 84 ألف دينار، كانت بحوزة مسافرين لم يصرحوا بها أثناء استعدادهم لمغادرة التراب التونسي نحو وجهات مختلفة

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