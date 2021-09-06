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وزارة الصحة: تسجيل 1144 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات بتاريخ 4 سبتمبر الجاري

2021/09/06 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع


بلغت نسبة التحاليل الإيجابية لتقصي فيروس كورونا بتاريخ 4 سبتمبر الجاري إلى حدود منتصف الليل، 14.86 بالمائة، حيث تم تسجيل 1144 إصابة جديدة من بين 7701 تحليلا مخبريا، حسب بلاغ وزارة الصحة الدوري حول الوضع الوبائي الصادر اليوم الاثنين.

وأفادت الوزارة، أن عدد الوفيات المصرح بها أوليا ليوم 4 سبتمبر الجاري بلغ 8 وفيات، ليصل العدد الجملي للوفيات 23846 وفاة أي بفارق 29 حالة وفاة إضافية مقارنة بيوم 3 سبتمبر الجاري.

وبلغ عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات والمصحات الخاصة في ذات التاريخ، 2535 شخصا، بعد أن تم إيواء 37 حالة إضافية بالمؤسسات الاستشفائيةفي ذات التاريخ.

وسجلت الوزارة 483 مقيما بأقسام الإنعاش والعناية المركزة بالقطاعين العام والخاص بالإضافة إلى 106 حالة تحت التنفس الاصطناعي.

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