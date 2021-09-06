عاجل: تطعيم 60 تلميذا بجرعات مركّزة من “فايزر” .. والأولياء يتوجّهون الى القضاء



يعتزم عدد من الاولياء من معتمدية سوق الاحد، تقديم شكاية يوم غد الثلاثاء لدى مندوب حماية الطفولة ولدى المحكمة الابتدائية بقبلي، حول تلقي ابنائهم لجرعات اضافية من تلقيح “فايزر” خلال اليوم الوطني المكثف للتلقيح الذي تم تنظيمه يوم الاحد 29 اوت بمركز التلاقيح بمعهد ابن الهيثم بسوق الاحد.

واوضح عبد الجليل بوعزة (ولي لتلميذة تلقت جرعة اضافية من التلقيح) اليوم الاثنين لـ(وات)، ان هذا الخطأ الذي شمل اكثر من 60 تلميذا وتلميذة من الفئة العمرية ما بين 15 و17 سنة، يتمثل في تطعيم ابنائهم بجرعات مركز من تلقيح “فايزر” دون القيام بتخفيف هذه الجرعات.

واعتبر بوعزة ان “الاشكال يتجاوز حدود هذا الخطأ، حيث تغافلت الادارة الجهوية للصحة او تعمدت التعتيم على هذه الاشكالية والاستخفاف بها مع عدم متابعة الحالة الصحية للتلاميذ المتضررين والذين ظهرت على اغلبهم مضاعفات جانبية بسبب الجرعات الزائدة، تمثلت اساسا في حمى شديدة وارهاق كبير مع الام في المفاصل وفي القفص الصدري، وهو ما جعل اولياء التلاميذ في حالة من الحيرة والتخبط والخوف من الاثار الجانبية التي قد تترتب على هذه الجرعات المركزة من التلاقيح”، وفق قوله.

وقال انه “كان من المفروض اعلام الاهالي وطمانتهم مع القيام بمتابعة دقيقة للموضوع من مصالح اليقضة الدوائية للوقوف على تداعيات هذا الخطأ مع الاستفادة منه في جانب علمي لتجنب ومعالجة بعض الاعراض التي قد تترتب على مثل هذا الخطأ مستقبلا، و ادراج هذه الاشكالية في البروتوكولات الصحية للمؤسسات الطبية”، داعيا وزارة الاشراف الى “تقديم اعتذار رسمي مع متابعة الحالة الصحية للمتضررين الذين تجاوز اغلبهم مرحلة الخطر مبدئيا”.

من جهته، أوضح المدير الجهوي للصحة سمير مرزوق ل(وات) انه تم يوم 29 اوت المنقضى خلال اليوم الوطني المكثف للتلقيح، حقن 61 شابا وشابة بمركز التلاقيح بمعهد ابن الهيثم بسوق الاحد بجرعات مركزة من لقاح “فايزر” دون اضافة محلول تخفيف هذه الجرعات، وقد تم التدخل حينيا يومها عبر الايقاف الوقتي لعملية التلقيح للتثبت في العينات المستعملة والمخزون المتبقي مع التاكيد على اعوان التلقيح باضافة المحلول لمحتوى العلبة واعداد قائمة اسمية بالشباب الذين تم تطعيمهم، واحداث خلية يقضة بادارة مستشفى سوق الاحد لمتابعة الحالة الصحية للملقحين، علاوة على احداث خلايا لمتابعة عملية التلقيح بمختلف الدوائر الصحية.

واضاف مرزوق ان المتفقد الصيدلي باشر عملية تفقد في الغرض مع اعلام السلطات الجهوية والمصالح المختصة بوزارة الصحة حول الموضوع، الى جانب قيام وحدة اليقضة الدوائية وادارة مستشفى سوق الاحد بالتواصل مع عدد من الاولياء للاطمئنان على الحالة الصحية لابنائهم اين تم التاكد من عدم تسجيل اية اضرار جانبية.

واشار الى انه وباستشارة عدد من الاطباء المختصين تبين ان هذه الحادثة سجلت سابقا اثناء عمليات التلقيح على المستويين الوطني والعالمي، ولم تترتب عليها اية اثار خطيرة على المطعمين، ويكفي مراقبة المعنيين لمدة 48 ساعة.

كما اكد مرزوق انه ينتظر نتيجة التفقد الطبي لتحديد المسؤولية في هذا الخطأ.