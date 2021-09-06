نابل: تسجيل 94 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد

سجّلت الإدارة الجهوية للصحة بنابل، 94 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، وذلك على إثر القيام بـ638 تحليلا مخبريا، ليبلغ مجموع الإصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة 48304 إصابة، وفق ما ذكره مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة، عمر السليمي.

وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لـ(وات)، اليوم الاثنين، ان نسبة التحاليل الإيجابية قدرت بـ15 بالمائة، مشيرا إلى أن مجموع الحالات النشيطة تقلّص ليبلغ 1413 حالة، حيث بلغ عدد الحالات التي تجاورت مرحلة نقل العدوى حسب البروتوكول الصحي المعتمد 45521 حالة.

وأبرز السليمي، أن نسبة استغلال أسرة الاوكسيجين قدرت بـ35 بالمائة بالقطاع العام، و15 بالمائة بالقطاع الخاص، في حين بلغت نسبة استغلال أسرة الانعاش بالقطاع العام 100 بالمائة، مقابل 20 بالمائة بالقطاع الخاص.

وقد بلغ عدد الوفيات المبلغ عنها منذ بداية الجائحة بولاية نابل في حدود 1370 حالة وفاة، وذلك على إثر تسجيل حالة وفاة بتاريخ 3 سبتمبر الجاري بمعتمدية الهوارية.