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المهدية: وفاة 4 مصابين بفيروس كورونا وتسجيل 65 إصابة جديدة بالفيروس

2021/09/06 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع


سجلت الجهة الصحية بالمهدية، الاثنين، 4 وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع مجموع الوفيات منذ بداية الجائحة الوبائية في مارس 2020، إلى 707 حالات وفاة.

من ناحية أخرى، كشفت نتائج التحاليل المخبرية لـ237 عينة، صدرت الاثنين، عن تسجيل 65 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إلى جانب تعافي 138 مصابا.

وتوزعت الإصابات الجديدة إلى 15 بشربان و13 بهبيرة و11 بملولش 10 بقصور الساف و5 بكل من المهدية والسواسي وإصابتين (02) بالشابة وإصابة واحدة بكل من سيدي علوان والجم وأولاد الشامخ.

وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 24566 إصابة بالفيروس التاجي، من بينها 22067 حالة شفاء، و707 حالة وفاة، و1792 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 1377 مواطنا، اليوم، تلقيحا ضد فيروس كورونا ليعادل إجمالي المنتفعين بالتطعيم 193270، من بينهم 65564 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.

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