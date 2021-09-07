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سيدي بوزيد : تسجيل 204 مخالفات اقتصادية خلال شهر أوت الماضي

2021/09/07 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجّلت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة في سيدي بوزيد 204 مخالفات خلال شهر اوت الماضي حسب ما اكده ماهر الغريبي المدير الجهوي للتجارة بسيدي بوزيد في تصريح لــ(وات).

وأوضح ان اغلب المخالفات استأثر بها قطاع التبغ ( 65 مخالفة) وقطاع الخضر والغلال (43 مخالفة) وقطاع المواد الغذائية (15 مخالفة) وقطاع الدواجن (12 مخالفة) وذلك بسبب عدم إشهار الأسعار (71 مخالفة) والزيادة غير القانونية للأسعار (22 مخالفة) وعدم تسليم فاتورات (23 مخالفة) ومخالفات تتعلق بالميترولوجيا (20 مخالفة).
وذكر انه تم حجز مواد مختلفة منها 18 فاصل 5 طنا من السميد و49 طنا من السداري و22 طنّا من الجبس و6 أطنان من الفارينة و1 فاصل 8 طن من الشعير و1 فاصل 5 طن من السميد و66 وحدة من مواد التنظيف و1 طن من حديد البناء.

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