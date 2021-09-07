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بن عروس: تلقيح 90 بالمائة من إجمالي عدد المسجلين الذين تجاوزوا سن ال18 سنة

2021/09/07 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

بلغ إجمالي عدد الملقحين في ولاية بن عروس من الذين تجاوز سنهم ال18 سنة ، 462 ألف شخص وهو ما يمثل نسبة 90 بالمائة من إجمالي عدد المسجلين لتلقي جرعات التطعيم في الولاية والبالغ عددهم 510 ألاف شخص

وبين المدير الجهوي للصحة بالجهة المنصف الهواني في تصريح ل(وات) انه من المنتظر أن يتم استكمال تلقيح بقية المسجلين والمقدر عددهم بنحو 48 ألف شخص خلال هذا الأسبوع.

وافاد الهواني بان عدد الملقحين دون سن 18 سنة والذين تم تطعيمهم خلال الفترة القليلة الماضية كانوا في حدود 14 ألف شخص، واضاف انه تم فتح مراكز الصحة الأساسية بداية من اليوم لاستقبال الراغبين في تلقي الجرعات مثلما تم تخصيص المركز الجهوي للتلقيح بحمام الشط اليوم كذلك لتلقيح الأسلاك الحاملة للسلاح .

وفي علاقة بتطور الوضع الوبائي بالجهة، ووفق اخر احصائيات الادارة الجهوية للصحة، فقد بلغ معدل الحالات الايجابية 12 فاصل 2 بالمائة من اجمالي عدد العينات المرفوعة يوم أمس الاثنين.

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