تطاوين: تسجيل حالة وفاة و 33 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

سجلت الادارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين، خلال ال24 ساعة الماضية، وفاة جديدة ناجمة عن الاصابة بفيروس “كورونا” بمعتمدية غمراسن، ليرتفع عدد ضحايا هذا الوباء منذ تفشيه في الجهة خلال شهر مارس من العام الماضي الى 486 حالة.

وتتوزع هذه الحالات الى 213 وفاة في معتمدية تطاوين الشمالية، و118 حالة في تطاوين الجنوبية، و82 في غمراسن، و28 في رمادة، و15 في بني مهيرة، و16 في البئر الاحمر، و12 في الصمار، و9 في ذهيبة.

وسجلت الادارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين ايضا، 33 اصابة جديدة بكوفيد-19، تتوزع الى 11 اصابة في كل من غمراسن و تطاوين الشمالية، و06 اصابات في تطاوين الجنوبية، و 04 اصابات في البئر الاحمر، واصابة واحدة في رمادة، وبذلك يرتفع العدد الجملي للاصابات بهذا الفيروس منذ شهر مارس من السنة الماضية الى 12267 اصابة مؤكدة.

ويخضع حاليا، 07 مصابين الى الرعاية الطبية في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين، وهو ما يؤشر الى تراجع الحالات المستوجبة للإقامة في اقسام الكوفيد في الاسابيع الاخيرة.