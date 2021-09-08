صفاقس : ديوان الخدمات الجامعية للجنوب يتعاقد مع 6 مبيتات خاصة بطاقة 440 سريرا في صفاقس

استعدادا للسنة الجامعية الجديدة وتفاعلا مع الزيادة الكبيرة في عدد الطلبة الجدد بعد نسبة النجاح المرتفعة التي سجلتها مناظرة الباكالوريا 2021، تعاقد ديوان الخدمات الجامعية للجنوب مع 6 مبيتات خاصة في ولاية صفاقس بطاقة 440 سريرا في إطار عقود مناولة يسعى الديوان من خلالها إلى ترفيع طاقة استيعاب منظومة الإيواء الجامعي في الجهة إلى 6240 سريرا.

وتضم الجهة 10 مؤسسات إيواء حكومية موزعة على 5 أحياء و5 مبيتات جامعية بطاقة إيواء جملية تقدر بحوالي 5800 سرير أضيفت لها المبيتات التي تمت مناولتها من القطاع الخاص وهو ما من شأنه أن يحدّ نسبيا من الضغط المتوقع على المبيتات في ولاية صفاقس التي تعد 21 مؤسسة جامعية عمومية و6 مؤسسات جامعية خاصة يؤمها مجتمعة قرابة 40 ألف طالب وطالبة.

وتوقع مدير عام ديوان الخدمات الجامعية بالجنوب ذاكر الرباعي في تصريح لـ(وات) أن يشهد السكن الجامعي بالجهة زيادة في عدد الطلبة الذكور بالمقارنة مع السنة الماضية مع تزايد عدد الطلبة الجدد المقبلين على اختصاص المرحلة التحضيرية المندمجة للدراسات الهندسية حيث ينتظر أن يتجاوز العدد هذه السنة 7 آلاف طالب وطالبة علما وأنه تم في السنة الفارطة إيواء قرابة 6 آلاف طالب وطالبة بمختلف المبيتات الجامعية (75 بالمائة طالبات و25 بالمائة طلبة ذكور).

وقال ذاكر الرباعي إن مصالح ديوان الخدمات الجامعية للجنوب (مقره بصفاقس ويشمل تدخله 7 ولايات تغطيها جامعات صفاقس وقابس وقفصة) متقدمة في معالجة مطالب الإيواء الجامعي في صفاقس بنسبة تفوق 82 بالمائة وذلك إلى حدود الآن.

وأشار إلى أن عددا من المبيتات شرع بعد في إيواء الطلبة ولا سيما الذين انطلقت الدروس في كلياتهم بشكل مبكّر على غرار طلبة الطب والهندسة والمعاهد التحضيرية الذين حددت عودتهم لتاريخ 6 سبتمبر ولفت إلى أن جهود الصيانة والتنظيف للمبيتات والمطاعم الجامعية انطلقت منذ مدة ولا تزال متواصلة.

من جهة أخرى أفاد مدير عام ديون الخدمات الجامعية بالجنوب أن الديوان انخرط بداية من هذه السنة في مسار إرساء نظام الجودة بالنسبة لإعداد الأكلات في مطعمين جامعية نموذجية في كل من صفاقس وقفصة (مطعم الحي الجامعي علي النوري بصفاقس ومطعم الجامعي ابن عرفة بقفصة) وذلك بغاية الحصول على شهائدة المطابقة لمواصفات إيزو 22000 على أن يقع تعميم التجربة على مطاعم أخرى في مرحلة لاحقة.

وتعدّ صفاقس 9 مطاعم جامعية أربعة منها تختص فقط بتقديم خدمة الأكلة الجامعية و5 موجودة في الأحياء الجامعية التي تُسدى فيها الأكلة مع السكن، علما وأن عدد الأكلات المقدّمة في اليوم الواحد يصل إلى عشرة آلاف أكلة.

أما بالنسبة للمنح الجامعية فأكد ذاكر الرباعي انه تم بداية من اليوم الثلاثاء فتح الموقع الإلكتروني الخاص بتقبل مطالب الحصول على المنحة من قبل الطلبة عن بعد.

يذكر أن ديوان الخدمات الجامعية يسدي خدمات مختلفة للطلبة تتمثل في السكن الجامعي والإعاشة والمنح والقروض والمساعدات الاجتماعية فضلا عن التنشيط الثقافي والرياضي وخدمات الإحاطة النفسية للطلبة في حالات مرورهم بظروف نفسية واجتماعية صعبة.