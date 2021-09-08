قفصة: تقديرات اولية ببلوغ انتاج التمور خلال الموسم الفلاحي الحالي الى 11700 طن

من المتوقع وفق التقديرات الأولية لدائرة الانتاج النباتي التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة، ان تبلغ صابة انتاج التمور بالجهة خلال الموسم الفلاحي الحالي 11700 طن لتحافظ على نفس انتاج الموسم الفلاحي الفارط، وفق ما ذكره رئيس الدائرة عبد الستار غبطان ل(وات).

وبين غبطان ان غابات التمور تتوزع على 3000 هكتار تضم 290 الف نخلة منتجة، وان المعتمديات المنتجة للتمور هي كل من الرديف والمتلوي بنسبة 80 بالمائة من إجمالي الانتاج، في حين يتوزع باقي الانتاج بكل واحات القطار وقفصة.

وذكر ان صابة التمور بالجهة اصيبت “بعنكبوت الغبار” وذلك بنسبة بين 15 و20 بالمائة، بالرغم من تدخل الفلاحين للقيام بالمداواة الوقائية والعلاجية لاشجار النخيل باستعمال مادة البخارة اضافة إلى مبيدات أخرى الا انها لم تحقق حماية كافية لها وذلك نتيجة ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الصائفة.

ولفت رئيس دائرة الانتاج النباتي إلى وجود نقص في العناية باشجار النخيل تمثل في عدم توفير كميات المياه اللازمة وتنظيف الواحة وجهر الخنادق، وهو ما ادى الى تراجع مردودية الانتاج.