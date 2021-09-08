القصرين : تطعيم أكثر من 57 ألفا شخصا من البالغين 40 سنة فما فوق بالتلاقيح المضادة لكورونا بالجهة

بلغ عدد الأشخاص البالغين 40 سنة فما فوق بولاية القصرين الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا (جرعة أولى وثانية ) منذ إنطلاق حملة التلاقيح إلى حدود يوم أمس الثلاثاء ، 57 ألفا و157 شخصا أي بنسبة 42 بالمائة ، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة من نفس الفئة المذكورة ، 92 ألفا و262 شخصا أي ما يمثل 68 بالمائة وفق كاهية مدير الرعاية الصحية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بالقصرين ، منصف المحمدي.

وأضاف المحمدي في تصريح ل( وات) أن مجموع الأشخاص البالغين 15 سنة فما فوق الذين أتموا تلاقيحهم بالجهة وصل عددهم منذ إنطلاق عمليات التلقيح إلى حدود الأمس ، 64 الفا و 245 شخصا اي ما يمثل 46 بالمائة من مجموع سكان الجهة المعنيين.

وشدّد في هذا الاطار على ضرورة توجه الأشخاص المدعوين لتلقي الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى مراكز التلاقيح في أقرب الآجال لتلقي جرعاتهم بإعتبار أن جرعة واحدة غير مجدية ولا تحمي من مخاطر الوباء الفتاك ، لافتا إلى أن كافة المتوفين بالجهة بوباء كورونا خلال الأسبوعين الماضيين لم يتلقوا جميعهم التلاقيح المضادة لفيروس كورونا .

يذكر أن المصالح الصحية بالجهة رصدت خلال الأسبوعين الماضيين 42 حالة وفاة بالكورونا ما رّفع من عدد حالات الوفاة بالجهة منذ بدء الموجة الثانية للفيروس إلى حدود اليوم الثلاثاء إلى 986 حالة وفاة، فيما سجلت ذات المصالح 1088 حالة إصابة جديدة خلال نفس الفترة المذكورة ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة بالوباء منذ بدء انتشار الوباء إلى 30 ألفا و82 حالة .