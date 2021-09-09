شركة اللحوم تخفض من سعر بيع لحم الضأن والبقري خلال عطلة نهاية الأسبوع

سيف الدين مخلوف: “لا يوجد شيء اسمه رفع حصانة بأمر رئاسي”

عاجل: أكثر من 50 شخصا تحت الاقامة الجبريّة

حادثة مطار تونس قرطاج: هذا ما تقرّر في حقّ المحامي مهدي زقروبة #خبر_عاجل

سيدي بوزيد: 114508 اشخاص تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس “كورونا”

2021/09/09 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

بلغ مجموع الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد “كوفيد 19” في ولاية سيدي بوزيد 114508 اشخاص، وفق ما أفاد به المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح رفيق نصيبي (وات).

واضاف نصيبي أن عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس “كورونا” بالجهة بلغ 50320 شخصا، وعدد حالات الذين تعرضوا إلى أعراض جانبية منذ بداية حملة التلقيح بلغ 178 حالة، كانت أغلبها أعراض بسيطة وخفيفة.

وذكر أن عدد المواطنين من ولاية سيدي بوزيد الذين بادروا بالتسجيل لتلقي التلقيح ضد فيروس “كورونا” قد بلغ 183717 شخصا حسب آخر تحيين.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn