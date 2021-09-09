المهدية : تسجيل 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وتعافي 194 مصابا



-أظهرت نتائج التحاليل مخبرية لـ336 عينة، صدرت الخميس، تسجيل 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 4 مصابين إلى جانب تعافي 194 مصابا.

وتوزعت الإصابات الجديدة إلى 14 بسيدي علوان و12 بقصور الساف و11 بالمهدية و10 بالجم و6 بملولش و3 بالسواسي وإصابتين (02) بهبيرة وإصابة واحدة بشربان.

وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 24776 إصابة من بينها 22556 حالة شفاء و715 حالة وفاة علاوة على 1505 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 1299 مواطنا، اليوم، تلقيحا ضد الفيروس التاجي ليعادل مجموع المنتفعين بالتطعيم 197711 من بينهم 68621 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.