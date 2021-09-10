تأجيل تلقيح فئة ذوي الاعاقة ضمن اليوم الخامس للتلقيح المكثف ضد كورونا المبرمج يوم السبت 11 سبتمبر الجاري

أعلن رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، يسرى المزاتي، اليوم الجمعة، عن تأجيل عملية تلقيح فئة ذوي الاعاقة ضمن يوم التلقيح المكثف ضد كورونا المبرمج يوم السبت 11 سبتمبر الجاري.

وأضاف المزاتي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن جلسة عمل ستنعقد غدا السبت بمقر وزارة الصحة بحضور ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية والمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، لتحديد موعد جديد خاص بتطعيم الاشخاص ذوي الاعاقة في تونس.

ولفت الى ان قرار تأجيل تطعيم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة جاء إثر توقعات بتسجيل اقبال كبير من الشباب في يوم التلقيح المكثف الخامس الذي خصص لتطعيم الفئة العمرية من 15 الى 17 سنة بالجرعة الأولى قبيل انطلاق السنة الدراسية الجديدة، الى جانب تعبير عديد الاطارات الطبية وشبه الطبية المعنية بالتلقيح عن التخوف من حدوث ضغط شديد بمراكز التلقيح.

وأشار الى أن عدد مراكز التربية المختصة يبلغ حوالي 300 مركز وعدد الاشخاص ذوي الاعاقة من حاملي بطاقات الاعاقة حوالي 276 ألف.

يذكر ان رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن الاشخاص ذوي الاعاقة كان أعلن يوم الاثنين الماضي أن يوم التلقيح المكثف المبرمج ليوم 11 سبتمبر سيشمل الاشخاص ذوي الاعاقة وأوليائهم في كامل تراب الجمهورية، كما أفادت وزارة الشؤون الاجتماعية في نفس اليوم انه تم الاتفاق خلال جلسة عمل على تلقيح منظوري الوزارة من ذوي الاحتياجات الخاصة يوم 11 سبتمبر 2021 في إطار اليوم المفتوح للتلقيح المكثف الذي ستنظمه وزارة الصحة.