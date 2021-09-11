المنستير: تلقيح مجموع 23 ألفا و757 شخصا في اليوم الوطني الخامس للتلقيح المكثف ضد فيروس كورونا

سجلت الجهة الصحية بالمنستير في اليوم الوطني الخامس للتلقيح المكثف ضدّ “كوفيد19” تطعيم مجموع 23 ألفا و757 شخصا من بينهم 19 ألفا و679 شخصا تلقوا اليوم الجرعة الثانية من تلقيح “مودرنا” أي نسبة 69 فاصل 3 في المائة من جملة 28 ألفا و390 شخصا وجهت لهم الدعوة لتلقي الجرعة الثانية من التلقيح وفق احصائيات قاعة العمليات بولاية المنستير.

وتراوحت نسب التلقيح على مستوى مختلف مراكز التلقيح بالجهة والبالغ عددها 15 مركزا بالنسبة إلى الأشخاص الذين تلقوا اليوم الجرعة الثانية من لقاح “مودرنا” بين 75 فاصل 3 في المائة بمركز التلقيح إعدادية الساحلين و62 فاصل 2 بالمركز الجهوي عدد 2 بقصر هلال للتلقيح ضدّ “كوفيد19”.

وتصدر مركز التلقيح معهد بورقيبة بالمنستير اليوم بقية المراكز من حيث عدد الملقحين بالجرعة الثانية من لقاح “مودرنا” والذي بلغ 4 آلاف و403 أشخاص من مجموع 6 آلاف و146 شخصا وجهت لهم الدعوة لتلقي الجرعة الثانية من التلقيح أي نسبة 71 فاصل 6 في المائة. ويأتي مركز التلقيح معهد طبلبة في المرتبة الثانية حيث سجل تلقيح ألفين و183 شخصا بالجرعة الثانية من لقاح “مودرنا” أي نسبة 68 فاصل 7 في المائة من مجموع 3 آلاف و176 شخصا وجهت لهم الدعوة لتلقي الجرعة الثانية.

وبلغ مجموع الذين تلقوا اليوم الجرعة الثانية من لقاح “استرازينيكا” ألفا و747 شخصا، في حين بلغ مجموع الذين تلقوا اليوم الجرعة الأولى من نوع “استرازينيكا” 844 شخصا ومن نوع “فايزر” ألفا و487 شخصا حسب ذات المصدر.