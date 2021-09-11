صفاقس : 49 ألفا و870 منتفعا بالتطعيم في اليوم الوطني الخامس للتلقيح المكثف ضد كورونا

بلغت الحصيلة النهائية للمنتفعين بالتطعيم بولاية صفاقس، في اطار اليوم الوطني الخامس للتلقيح المكثف ضد “كوفيد-19 ” الموجه لفائدة الفئة العمرية من 15 سنة فما فوق ، 49 ألفا و870 منتفعا، حسب آخر الاحصائيات الواردة عن الادارة الجهوية للصحة بصفاقس.

واوضح المدير الجهوي للصحة بصفاقس، الدكتور جوهر المكني، في تصريح اعلامي ، ان هذه الحصيلة النهائية من المنتفعين بالتطعيم خلال اليوم الوطني الخامس للتلقيح المكثف ضد فيروس “كورونا” قد توزعت الى 42365 شخصا تراوحت اعمارهم بين 18 و39 سنة تلقوا الجرعة الثانية من صنف “موديرنا”، و5184 من الذين تفوق اعمارهم 40 سنة تلقوا لقاح “استرازينكا”، مقابل تلقي 2321 من الاشخاص المتراوحة اعمارهم بين 15 و17 سنة لقاح “فايزر”

وذكر المكني، ان العدد الجملي للمنتفعين بالتطعيم ضد فيروس كورونا بولاية صفاقس ناهز ال700 ألف منتفعا، وذلك منذ بداية الحملة الوطنية للتلقيح التي انطلقت يوم 13 مارس الماضي، مشيرا الى ان ان هذه النسبة مرشحة للارتفاع بفضل مجهودات كل القائمين على عملية التطعيم بمختلف مراكز التلقيح بالجهة وذلك من اجل تحقيق مناعة جماعية على مستوى جهة صفاقس

كما دعا المواطنين الى مزيد اليقظة والحذر والالتزام بقواعد حفظ الصحة الاساسية والبروتوكولات الصحية والتسجيل في منظومة ايفاكس والاقبال على مراكز التلقيح والالتزام بالمواعيد المحددة لهم