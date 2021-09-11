بورصة تونس: “توننداكس” يسجل تطورا بنسبة 67ر0 بالمائة خلال شهر اوت 2021

– تطوّر مؤشر بورصة الاوراق المالية بتونس، “توننداكس”، بنسبة 67ر0 بالمائة خلال شهر أوت 2021، بعد ان ارتفع بنسبة 81ر0 خلال شهر جويلية ، ليقفل عند النقطة 63ر7353، وفق التقرير الشهري لناشط التداول بالبورصة لشهر اوت

ووصلت ارباح مؤشر “توننداكس”، منذ بداية السنة، الى 81ر6 بالمائة مقابل تراجع بنسبة 95ر4 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2020.

وإنخفض حجم التداول بتسعيرة البورصة ليبلغ 37 مليون دينار، متراجعا بما يعادل 51 بالمائة، مقارنة بالمستوى الذي بلغه الشهر الماضي.

ويشير التقرير الشهري لبورصة تونس، ان المعدل اليومي لحجم التداول بلغ 8ر1 مليون دينار، مقابل 7ر3 مليون دينار خلال شهر جويلية و4ر7 مليون دينار منذ بداية سنة 2021.

واستقر مؤشر السيولة في مستوى 25 بالمائة فيما تراجع مؤشر الاستجابة من 49 بالمائة إلى 37 بالمائة.

وبينت المصدر ذاته على مستوى الأداء الشهري لأسهم الشركات المدرجة، ارتفاع أسهم 33 شركة في حين تراجعت أسهم 35 شركة.

“توننداكس 20”: ارتفاع بنسبة 55ر0 بالمائة خلال شهر اوت 2021

اتخذ مؤشر “توننداكس 20” نفس المنحى الايجابي محققا زيادة بنسبة 55ر0 بالمائة، بعد أن ارتفع بنسبة 72ر0 بالمائة خلال شهر جويلية ويقفل عند النقطة 29ر3218. وسجل “توننداكس 20” منذ بداية السنة، أرباحا بنسبة 17ر8 ،مقابل تراجع بنسبة 95ر5 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2020.