المهدية: تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 116 مصابا

سجلت الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية، الاثنين، 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مع تعافي 116 مصابا، ودون تسجيل وفيات، وفق ما أظهرته نتائج التحاليل المخبرية لـ241 عينة.

وتوزعت الإصابات الجديدة، بحسب الدوائر الصحية، إلى 8 بالسواسي و5 بسيدي علوان و3 بكل من المهدية والشابة وإصابتين (02) بدوائر قصور الساف وملولش وهبيرة وإصابة واحدة بأولاد الشامخ.

وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 24960 إصابة بالفيروس التاجي، من بينها 23030 حالة شفاء و720 حالة وفاة، مقابل 1210 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 1674 مواطنا، اليوم، تلقيحا ضد الفيروس، ليعادل إجمالي المنتفعين بالتطعيم 215462 فردا، من بينهم 83619 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.