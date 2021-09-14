صفاقس/كورونا: 7 وفيات و150 إصابة جديدة، والإدارة الجهوية للصحة تبرمج بعث 4 مراكز تلقيح بالوسط الجامعي

أحصت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس، خلال الساعات ال24 الأخيرة، 7 وفيات جراء الإصابة بفيروس “كورونا”، و150 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل تماثل 24 حالة للشفاء، وذلك من أصل 849 تحليلا مخبريا، انجزت، أمس الاثنين، بمخبر التحاليل الجرثومية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس وبعدد من المخابر الخاصة بالجهة، علما وأن نسبة إيجابية هذه التحاليل قد بلغت 17 فاصل 66 بالمائة.

وباحتساب هذه الاحصائيات المحينة حول تطور الوضع الوبائي بجهة صفاقس، الواردة في البلاغ، الصادر اليوم الثلاثاء، عن الإدارة الجهوية للصحة، يرتفع العدد الجملي للوفيات منذ بداية ظهور الجائحة الوبائية بالجهة، إلى 1698 حالة وفاة، والمصابين بالفيروس الى 55 ألفا و836 حالة، من ضمنها 52 ألفا و766 حالة تماثلت للشفاء.

وحول طاقة إيواء المستشفيات والمصحات الخاصة لمرضى “كوفيد-19″، تشير المعطيات الواردة في البلاغ، الى أنه يقيم حاليا 25 مصابا بأقسام العناية المركزة، و123 بقسم “كوفيد-19 ” بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، بينما يقيم 23 مصابا بالمصحات الخاصة.

وبخصوص نسبة تقدّم الحملة الوطنية للتلقيح ضد “كوفيد-19” بجهة صفاقس، كشف تقرير الإدارة الجهوية للصحة، الصادر، أمس الاثنين، أن العدد الجملي للمنتفعين بالتلاقيح بمختلف المراكز بالجهة، بلغ 731 ألفا و991 منتفعا، وذلك منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح يوم 13 مارس الماضي.

على صعيد نتصل، تعتزم الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس، قريبا، بعث مراكز تلقيح بالوسـط الجامعي لفائدة الطلبة والأعوان والإطارات الراجعين بالنظر إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الذين لم يتلقوا الجرعة الأولى من التلاقيح ضد كوفيد -19، من أجل ضمان التأمين الصحي للعودة الجامعية، وذلك بالتنسيق مع جامعة صفاقس.

وأفاد مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بصفاقس، الدكتور محمد مخلوف، مساء اليوم الثلاثاء، في تصريح لوكالة تونس لإفريقيا للأنباء، بأن “مراكز التلقيح بالوسط الجامعي التي ينتظر بعثها، سيتم تركيزها في كل من المعهد العالي لعلوم التمريض وكلية العلوم الاقتصادية والتصرف والمعهد العالي للإعلامية والملتيميديا وكلية الحقوق، لتعمل على مدى أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس والجمعة، ولتشمل خدماتها كافة طلبة وأعوان وإطارات الأجزاء الجامعية بصفاقس”.