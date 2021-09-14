البطولة الافريقية للكرة الطائرة : المنتخب التونسي يحرز الللقب للمرة الثالثة على التوالي



توج المنتخب التونسي للكرة الطائرة بلقب بطولة افريقيا للامم بفوزه على نظيره الكاميروني 3-1 (16-25 و25-21 و25-21 و25-16) في مباراة الدور النهائي التي اقيمت مساء الثلاثاء بالعاصمة الرواندية كيغالي.

وهو التتويج الثالث على التوالي للمنتخب التونسي والحادي عشر في تاريخه بعد سنوات 1967 و1971 و1979 و1987 و1995 و1997 و1999 و2003 و2017 و2019.

وفي المقابل، تجمد رصيد المنتخب الكاميروني عند لقبين في البطولة الافريقية سنتي 1989 و2001.

وكان المنتخب التونسي تغلب في نصف النهائي على نظيره المصري 3-1 بينما فاز المنتخب الكاميروني على نظيره المغربي 3-2.

يذكر ان طرفي الدور النهائي للبطولة الافريقية للكرة الطائرة تونس والكامرون ضمنا التاهل الى بطولة كاس العالم التي ستقام في روسيا في الفترة الممتدة من 26 أوت الى 11 سبتمبر 2022.