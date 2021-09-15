عاجل: يسري الدّالي يكذّب تصريحات قيس سعيّد #خبر_ عاجل

قال القيادي في حزب ائتلاف الكرامة يسري الدالي في تدوينة على صفحته الخاصة فايسبوك أنه ممنوع من الخروج تماما من منزله وذلك على إثر قرار وضعه تحت الإقامة الجبرية.

وأوضح الدالي أنه خلال محضر السماع حين تم إبلاغه بقرار وضعه قيد الإقامة الجبرية أن باستطاعته التحرك في مساحة قدرها مرجع النظر الترابي التابع لمنطقة المرسى الشرقية، مضيفا أنه تم إبلاغه شفاهيا صبيحة الغد بمنعه بتاتا من الخروج من المنزل.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد صرّح أمس خلال لقاءه عددا من أساتذة القانون الدستوري أن الإقامة الجبرية التي يتحدثون عنها غير قاسية وأنه بإمكان المشمولين بهذا القرار التحرك في دائرة 60 كلم مربع وهو ما نفاه يسري الدالي.