عاجل: الوفيات والاصابات..هذه آخر مستجدات الوضع الوبائي في تونس..

أفادت وزارة الصحة اليوم الاربعاء أنه تم بتاريخ يوم الاثنين 13 سبتمبر الجاري تسجيل 14 حالة وفاة مصرح بها أوليا ليرتفع بذلك اجمالي عدد الوفايات منذ ظهور الوباء خلال شهر مارس 2020 الى 24.337 حالة

وأضافت الوزارة في بلاغها اليومي حول تطور الوضع الوبائي بالبلاد أنه تم بذات التاريخ تسجيل 873 اصابة جديدة بالفيروس ليرتفع بذلك اجمالي التحاليل الايجابية الى 696.279

ولفتت الوزارة الى أن نسبة التحاليل الايجابية اليومية بلغت يوم 13 سبتمبر الجاري 10.39 بالمائة بعد اجراء 8406 تحليلا

وأبرزت وزارة الصحة أنه تم بذات التاريخ ايواء 35 حالة جديدة بالمستشفيات والمصحات الخاصة ليرتفع بذلك اجمالي عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات والمصحات الخاصة الى 2221 حالة

كما بلغ عدد الحالات المقيمة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة بالقطاعين العام والخاص 425 حالة و100 حالة تحت التنفس الاصطناعي بالقطاعين العام والخاص بذات التاريخ