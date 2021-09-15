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ليبيا توقف ايفاد الحالات المرضيّة الى تونس

2021/09/15 أخبار عربية, أهم الأخبار, المصدر, ليبيا

أفاد مدير إدارة الشؤون العلاجية بوزارة الصحة الليبية، أحمد مليطان، بأنه تقرر إيقاف إيفاد الحالات المرضية إلى تونس بدءًا من يوم الخميس المقبل.

ونقلت رئيس قسم الإعلام، بوزارة الصحة وداد أبوالنيران، عن مليطان، أن إيفاد الحالات المرضية إلى تونس سيتوقف بدءًا من
يوم غد بسبب ”عدم إحالة مخصصات مالية جديدة ونفاد المخصصات السابقة”.

ولفت مليطان، إلى استكمال إجراءات العلاج للمرضى الموجودين حاليًا في المستشفيات التونسية، فيما لن يتم استئناف العلاج في الساحة التونسية، ما لم يتم إحالة مخصصات جديدة، وفق ما نقلت صحيفة الوسط الليبية.

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