المهدية: عدد الحالات الحاملة لفيروس كورونا المستجد تنزل دون الألف لأول مرة منذ 22 جوان 2021

نزل عدد الحالات النشطة (الحاملة لفيروس كورونا المستجد) بالمهدية، الأربعاء، ولأول مرة منذ 22 جوان 2021، إلى 942 حالة، بعد تعافي 152 مصابا.

وأظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ315 عينة، صدرت اليوم، تسجيل 64 إصابة جديدة بالفيروس التاجي وحالة وفاة واحدة لمصاب أصيل السواسي.

وتوزعت الإصابات الجديدة إلى 19 بشربان و14 بالسواسي و12 بالجم و7 بالشابة و5 بكل من ملولش والمهدية وإصابة واحدة بمعتمديتي سيدي علوان وقصور الساف.

وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 25056 إصابة من بينها 23390 حالة شفاء تام و724 حالة وفاة و942 حالة نشطة.

وتلقى 1526 مواطنا، اليوم، تلقيحا ضد الفيروس ليعادل إجمالي المنتفعين بالتطعيم 219512 من بينهم 86221 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.