تلقيح 1500 امرأة حامل ضد فيروس كورونا مذ انطلاق الحملة المفتوحة لتلقيح الحوامل في 20 أوت الماضي

انتفعت 1500 إمرأة حامل باللقاح الأمريكي “فايزر” المضاد لفيروس كورونا منذ انطلاق الحملة المفتوحة لتلقيح الحوامل يوم 20 أوت الماضي إلى حد الآن، وفق ما أفاد به (وات)، الرئيس المدير العام للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري حبيب غديرة.

وأكد غديرة أنه تم تلقيح هؤلاء الحوامل دون تسجيل عوارض جانبية تذكر، مضيفا أن الديوان وضع خطة لتنظيم حملة تلقيح متنقلة بالتنسيق مع الإدارات الجهوية للصحة، لتلقيح الحوامل في نقاط تدخل قريبة من مقرات سكناهم، وذلك بالتوازي مع حملة التلقيح نهاية كل أسبوع في مراكز الصحة الإنجابية والجنسية في 24 ولاية.

وقد تم إلى حد الآن تفعيل حملة التلقيح المتنقلة في ولايات القيروان، وزغوان، وسليانة وتوزر، ومكنت من تلقيح نحو 200 امرأة حامل في انتظار تعميمها قريبا على بقية الولايات، وفق الرئيس المدير العام للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري.

وكان الديوان قد تعهد منذ يوم 20 أوت الماضي بتلقيح النساء الحوامل اللاتي تجاوزت فترة حملهن أربعة أشهر باعتماد اللقاح الأمريكي “فايزر” وفق ما حددته اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

ويشرف الديوان على الحملة الوطنية لتلقيح النساء الحوامل التي تنتظم أسبوعيا كل يومي سبت وأحد من الثامنة صباحا إلى الخامسة مساء في 24 مركزا جهويا للصحة الإنجابية والجنسية التابعة للديوان.