” كوناكت” تحدث صندوق الطوارئ كوفيد-19 لدعم الهياكل الاقتصادية الاجتماعية والتضامنية

أحدثت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، صندوق الطوارئ كوفيد-19، في اطار مشروع ” جوناس” بهدف دعم الهياكل الاقتصادية الاجتماعية والتضامنية، الذي يتنزل في اطار الحد من تداعيات وباء “كوفيد 19″.

وأوضحت ” كوناكت” في بلاغ لها الخميس، أنها حددت مقاييس الهياكل المعنية التي سيتم اختيارها من أجل الاستفادة من هذا الصندوق والانتفاع بالدعم الفني والمرافقة.

كما أشارت المنظمة الى أنه لن يطلب من المستفيد أي مساهمة مالية ولن تسند له الا منحة واحدة فقط.

وسيخصص الصنذوق حسب البلاغ، للمؤسسات التضامنية والتجارية الموجودة في كل من ولايات قابس وجندوبة والقيروان والقصرين وقبلي والكاف وسيدي بوزيد والتي بإمكانها المشاركة في المسار بأكمله.

و ينبغي أن لا يتجاو عمر الممثل القانوني أو أحد ممثلي الهيكل 35 سنة وأن تكون أعمار 50 بالمائة من العاملين بالمؤسسة أقل من 35 سنة.

وتم تحديد آخر أجل لتقديم المطالب يوم 21 سبتمبر 2021.

وستتولى الاختيار النهائي للمؤسسات المنتفعة لجنة متكونة من ممثلين عن منظمات عمومية وشركاء اجتماعيين وفاعلين في المجتمع المدني حسب البلاغ

ويشار الى ان منظمة العمل الدولية تتولى تنفيذ مشروع ” جوناس” بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وهو يتنزل في اطار برنامج دعم الشباب التونسي ” إ 4 يوث” الممول من قبل الاتحاد الأوروبي.