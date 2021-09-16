انتفاع نصف مليون عائلة بالمساعدات الظرفية‎‎ و200 الف شخص مازالت ملفاتهم بصدد الدرس..

قال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي في تصريح اعلامي اليوم الخميس 16 سبتمبر 2021 ان نصف مليون أسرة انتفعت بالمساعدات الظرفية المقدرة بـ 300 دينار والتي أقرتها الدولة باعتمادات خصصها البنك الدولي لمكافحة الفقر، وذلك على هامش إشرافه على افتتاح السنة الدراسية للشبكة المجتمعية لذوي الاحتياجات الخصوصية.

واشار الوزير الى ان 200 الف ممن سجلوا في المنصة الرقمية وبيانتهم غير موجودة في الوزارة ملفاتهم مازالت بصدد الدرس.