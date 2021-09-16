حملة التلقيح ضد كوفيد-19 لفائدة ذوي الإعاقة تتواصل ضمن أيام التلقيح المكثفة من 20 إلى 30 سبتمبر الجاري

تتواصل حملة التطعيم ضد كوفيد-19 لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة البالغين من العمر 18 سنة فما فوق والإطارات والأعوان العاملين بمؤسسات وجمعيات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والمراكز التابعة لها، ضمن أيام التلقيح المكثفة المقرر تنظيمها بداية من 20 سبتمبر الجاري، على مدى عشر أيام، وفق بلاغ مشترك لوزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية.

وأشارت الوزارتان في بلاغهما، عشية الخميس، إلى أن عملية التلقيح ستكون كامل أيام الأسبوع بالمراكز القارة للتلقيح الموزعة على كامل تراب الجمهورية بالإضافة إلى مراكز الرعاية الأساسية في جميع الجهات بالتنسيق مع المديرين الجهوين للصحة، وسيقع تخصيص ممرات للأشخاص ذوي الإعاقة لتيسير عملية التلقيح مع إعطائهم أولوية التطعيم بمراكز التلقيح.

وكان رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يسري مزاتي أكد في تصريح لـ(وات)، أمس الإربعاء، أن الأشخاص ذوي الإعاقة من كبار السن والحاملين لإعاقات عميقة، سيتلقون جرعة واحدة من التلقيح المضاد لكوفيد-19، لافتا إلى أن وزارة الصحة رجحت استعمال لقاح “جونسن آند جونسن” لفائدة هذه الفئة.

ولفت إلى أن المسجلين وغير المسجلين في منظومة “ايفاكس” من هذه الفئة مدعوون إلى الالتحاق بمراكز التلقيح، بداية من الساعة منتصف النهار من يوم 20 سبتمبر الجاري.