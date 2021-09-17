وزارة الشؤون الاجتماعية: يمكن لكل من تلقوا إرسالية قصيرة بقبول طلب المساعدة الاستثنائية والظرفية سحب هذه المساعدة بداية من السبت 18 سبتمبر

دعت وزارة الشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، الأشخاص الذين تلقوا إرسالية قصيرة من الموزّع “amen social” تعلمهم فيها بقبول طلب المساعدة الاستثنائية والظرفية والمقدرة بـ 300 دينار، إلى سحب هذه المساعدة بداية من يوم السبت 18 سبتمبر الجاري بعد منتصف النهار.

وأشارت الوزارة في بلاغ لها، أنه بإمكان المنتفعين بهذه المساعدة سحب هذه المنحة من أي موزّع آلي بنكي أو بريدي للأوراق النقدية يحمل العلامة الصفراء “1021”، وذلك بعد بفتح حساب افتراضي باستعمال الهاتف الشخصي وبإدخال الرمز *1021*رقم ب ت و#.

وتواصل وزارة الشؤون الاجتماعية متابعة التسجيلات على المنصة amen.social.tn إلى غاية 24 سبتمبر 2021، وسيتم صرف المساعدات لمستحقيها تباعا بعد التثبت وإجراء التقاطعات الضرورية، وفق ذات البلاغ.

وكانت المديرة بوزارة الشؤون الاجتماعية نجاة دخيل اكدت سابقا في تصريح لـ(وات) أن الوزارة ستشرع السبت 18 سبتمبر في صرف دفعة جديدة من المساعدات الاجتماعية الموجهة للأسر الضعيفة المتضررة من فيروس كورونا، بقيمة تبلغ 300 دينار للعائلة، وتدفع لمرة واحدة، معلنة ان هذه الدفعة الجديدة من المساعدات الاجتماعية الظرفية ستشمل نحو 200 ألف عائلة معوزة أو محدودة الدخل.