المهدية: تسجيل 5 وفيات و30 إصابة جديدة بفيروس كورونا مع تعافي 101 مصابا

سجلت الجهة الصحية بالمهدية، الجمعة، خمس حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الجائحة الوبائية بالجهة منذ مارس 2020، إلى 731 حالة.

من ناحية أخرى، أظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ236 عينة، صدرت الجمعة، تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتعافي 101 مصابا.

وتوزعت الإصابات الجديدة إلى 8 بالمهدية و5 بكل من هبيرة وملولش و4 بالجم و3 بكل من سيدي علوان والسواسي وإصابتين (02) بقصور الساف.

وبلغ إجمالي الإصابات بالجهة، منذ ظهور الوباء، 25135 من بينهم 23654 حالة شفاء و731 حالة وفاة إلى جانب 750 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 1034 مواطنا، اليوم، تلقيحا مضادا للفيروس التاجي ليعادل مجموع المنتفعين بالتطعيم 221879 من بينهم 87817 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.