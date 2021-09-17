صفاقس: 3 وفيات و41 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” مقابل تعافي 156 شخصا خلال الـ24 ساعة الاخيرة

أحصت الادارة الجهوية للصحة بصفاقس، خلال الـ24 ساعة الاخيرة، 3 حالات وفاة جراء الاصابة بفيروس “كورونا”، و41 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل رصد تماثل 156 شخصا للشفاء، وذلك من أصل 333 تحليلا مخبريا، أنجزت، أمس الخميس، بمخبر التحاليل الجرثومية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة وبعدد من المخابر الخاصة، والتي بلغت نسبة ايجابيتها 12 فاصل 31 بالمائة.

وباحتساب هذه الحصيلة المحينة، حول تطور الوضع الوبائي بجهة صفاقس، الواردة في البلاغ، الصادر اليوم الجمعة، عن الإدارة الجهوية للصحة، يرتفع العدد الجملي للوفيات منذ بداية ظهور الجائحة الوبائية بالجهة، إلى 1709 حالات، والاصابات الى 56 ألفا و79 إصابة، من ضمنها 53 ألفا و333 حالة تماثلت للشفاء.

وحول طاقة الإيواء بالمستشفيات والمصحات الخاصة لمرضى “كوفيد-19″، تشير المعطيات الواردة في ذات البلاغ، الى أنه يقيم حاليا 27 مصابا بأقسام العناية المركزة، و102 بقسم “كوفيد-19” بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، مقابل 17 مصابا بالمصحات الخاصة.

وبخصوص نسبة تقدّم الحملة الوطنية للتلقيح ضد “كوفيد-19” بجهة صفاقس، أظهر تقرير الإدارة الجهوية للصحة، الصادر، أمس الخميس، أن العدد الجملي للمنتفعين بالتلاقيح بمختلف المراكز بالجهة، بلغ 749 ألفا و173 منتفعا، وذلك منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح يوم 13 مارس من السنة الجارية.