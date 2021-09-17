تطاوين: حالة وفاة و5 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” خلال 3 أيام وتحسن ملحوظ في الوضع الوبائي بالجهة

سجّلت الادارة الجهوية للصحة بتطاوين، خلال الـ3 أيام الماضية، حالة وفاة جديدة ناجمة عن الاصابة بفيروس “كورونا” في معتمدية الصمار، ارتفع على إثرها إجمالي الوفيات الناجمة عن هذا الوباء منذ تفشيه في الجهة خلال شهر مارس 2020، إلى 493 حالة.

وتتوزع هذه الحالات، إلى 214 وفاة في معتمدية تطاوين الشمالية، و120 حالة وفاة في تطاوين الجنوبية، و83 في غمراسن، و29 في رمادة، و15 في بني مهيرة، و17 في البئر الاحمر، و13 في الصمار، و9 في ذهيبة.

وسجلت الادارة الجهوية للصحة، منذ يوم الثلاثاء الفارط، وفق ما نشرته، اليوم الجمعة، على صفحتها الرسمية، 5 إصابات إضافية بالفيروس، ما يعكس تحسنا ملحوظا في الوضع الوبائي من خلال ماتبرزه الاحصائيات الأخيرة، عبر تراجع الاصابات والوفيات.

وتتوزع الاصابات الجديدة، الى 03 اصابات في معتمدية رمادة، واصابة واحدة في كل من معتمديتي تطاوين الشمالية والجنوبية، ليبلغ بذلك العدد الجملي للاصابات منذ بداية انتشار الجائحة، الى 12405 اصابات مؤكدة.

ويرخضع، حاليا، 06 مصابين للعلاج والرعاية الطبية في قسم “كوفيد-19” بالمستشفى الجهوي بتطاوين، ومصابين اثنين في قسم “كوفيد-19” بالمستشفى المحلي بغمراسن.