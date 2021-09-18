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عاجل: تسجيل 8 وفايات و 797 إصابة جديدة بكورونا بتاريخ 16 سبتمبر الجاري

2021/09/18 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع


سجلت وزارة الصحة بتاريخ الأربعاء 16 سبتمبر الجاري 8 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا مصرح بها أوليا و797 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد 19

وأضافت وزارة الصحة في بلاغها اليومي حول متابعة الوضع الوبائي بالبلاد أن حصيلة الوفايات بسبب الفيروس ارتفعت إلى 24442 حالة وفاة وبلغت نسبة التحاليل الايجابية 10.66 بالمائة من جملة 7478 تحليلا تم إجراؤه خلال نفس اليوم

ولفتت الوزارة الى أن عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات والمصحات الخاصة بلغ بذات التاريخ 2044 حالة وعدد الحالات المقيمة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة بالقطاعين بلغ يوم 16 سبتمبر الجاري 379 حالة فيما بلغ عدد المرضى تحت التنفس الاصطناعي بالقطاعين العام والخاص 87 حالة

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