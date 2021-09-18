امعة التعليم الأساسي تدعو كافة منظوريها إلى الإمتناع عن العمل بمقتضيات المنشور الصادر عن وزارة التربية بتاريخ 15 سبتمبر الجاري

دعت الجامعة العامة للتعليم الأساسي، اليوم السبت، كافة منظوريها إلى الإمتناع عن العمل بمقتضيات المنشور الوزاري تحت عدد 58 جويلية 2021 الصادر عن وزارة التربية بتاريخ 15 سبتمبر الجاري والمتعلق بتيسير عمل المتفقدين

وطالبت الجامعة العامة للتعليم الأساسي في بيان لها وزارة التربية بضرورة سحب هذا المنشور حفاظا على مناخ اجتماعي سليم معتبرة أن هذا المنشور جاء ليعتدي على كافة الفاعلين التربويين بإنكار أي دور لهم في العملية التربوية خسب تقديرها

وشددت الجامعة العامة على أن الأصل في الأشياء أن يتوجه المنشور الى الأسرة التربوية قاطبة دون استبعاد أي مكون منها تحفيزا وتثمينا وتشجيعا ودعوة الى مزيد البذل والعطاء

ولفتت الجامعة الى أن هذا المنشور تطرق الى ظروف عمل المتفقد وتوفير كل الامكانيات اللازمة لسير عمله على أفضل الوجوه وهذا ضروري بل أساسي حسب تأكيدها إلا أن الغريب السكوت المطبق عن النقص الفادح في الوسائل والتجهيزات بالمدارس وتجاهل ظروف عمل المساعد البيداغوجي المتدنية وعدم تمكينه من مختلف استحقاقاته المالية