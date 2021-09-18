المهدية :وفاة 3 مصابين وتسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ220 عينة، صدرت السبت، وفاة 3 مصابين وتسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد إلى جانب تعافي 58 مصابا.

وتوزعت الإصابات الجديدة إلى 10 بشربان و5 بملولش 3 بكل من قصور الساف والمهدية وإصابتين (02) بالشابة وإصابة واحدة بكل من سيدي علوان والسواسي.

وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 25160 إصابة منها 23709 حالة شفاء و734 حالة وفاة و717 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 1439 مواطنا، اليوم، تلقيحا مضادا للفيروس التاجي ليعادل إمالي المنتفعين بالتطعيم 223318 من بينهم 88695 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.