المنستير: تلقيح 164 مربيا في اليوم الوطني لاستكمال تلقيح الإطار التربوي ضد فيروس كورونا

سجلت الجهة الصحية بالمنستير تطعيم 164 إطارا تربويا بالجرعة الأولى من التلقيح ضدّ فيروس كورونا المستجد في اليوم الوطني لاستكمال تلقيح الإطار التربوي ضد “كوفيد19” ،من بينهم 126 شخصا تلقوا تلقيحا من نوع “سينوفاك” والبقية “استرازينيكا” وفق احصائيات غرفة العمليات بمقر ولاية المنستير.

ولم يسجل مركز التلقيح بمعهد بني حسان اليوم أية عملية تلقيح لإطارات تربوية، في حين سجل مركز التلقيح بمعهد طبلبة تلقيح 26 شخصا، يليه مركز معهد قصيبة المديوني 23 شخصا، ومركز إعدادية بنبلبة 21 شخصا في حين تراوح عدد الملقحين ببقية المراكز بين 6 أشخاص بالمركز الجهوي عدد2 بقصر هلال للتلقيح ضدّ “كوفيد19” و6 أشخاص بمركز معهد صيادة، و19 شخصا بالعيادات الخارجية بالمستشفى المحلي بجمال بولاية المنستير.

وسجلت الجهة الصحية بالمنستير خلال الفترة 13 مارس 2021-17 سبتمبر 2021 تلقيح مجموع 249 ألفا و592 شخصا بالجرعة الأولى من التلقيح ضدّ فيروس كورونا المستجد، أي نسبة 41 فاصل 50 في المائة من مجموع سكان ولاية المنستير و57 فاصل 59 في المائة من الذين تتجاوز أعمارهم 15 سنة من سكان الجهة، وتلقيح 134 ألفا و799 شخصا تلقوا الجرعة الثانية ،أي 22 فاصل 41 في المائة من مجموع سكان ولاية المنستير، و31 فاصل 10 في المائة من الذين تتجاوز أعمارهم 15 سنة من مجموع سكان ولاية المنستير وفق ما أعلنت اليوم الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.