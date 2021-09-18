منوبة : الاحتفاظ باربعة اشخاص تورطوا في السطو على مبلغ 500 الف دينار وإخفاء المسروق من شركة في دوار هيشر

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة مساء امس الجمعة ، بالاحتفاظ بأربعة اشخاص من ضمهم امرأتان ، بعد تورّط المتهمين الرئيسين صحبة اثنين اخرين لايزالان في حالة فرار في السطو على شركة لتجارة المشروبات الكحولية المعدّة للحمل، فجر الاثنين المنقضي في معتمدية دوار هيشر،وفق تصريح مصدر أمني لــ(وات).

ياتي ذلك بعد تمكّن أعوان الأبحاث العدلية للحرس الوطني بدوار هيشر بالتنسيق مع وحدة مكافحة الإجرام للحرس الوطني من كشف لغز السطو على مبلغ يناهز 500 الف دينار من داخل الشركة ، وإيقاف المتهمين الرئيسيين اصيلي حي التضامن بولاية اريانة ومنهما عون بالشركة ، وامراتين يشتبه في اخفائهما المسروق .

واوضح انه على اثر تقديم شكاية من ادارة الشركة مفادها السطو على المبلغ المالي المذكور، تم فتح بحث والاستماع لاغلب العاملين بالشركة، اذ انحصرت الشبهة في احد المشرفين على الحراسة، الذي اعترف بالاتفاق مع ثلاثة من معارفه على السطو على مقر عمله .

وتوصلت الابحاث الى ان المتهمين قصدوا الشركة في وقت متأخّر من الليل ، وشدّوا وثاق الحارس بحبل، ثم فتحوا خزينة الاموال بالة قص كهربائية، مستولين على المبلغ المالي الهام ثم تولّوا اخفاءه لدى امراة من معارفهم .

وافاد نفس المصدر انه تم استرجاع قيمة 75 الف دينار التي كان مخفية لدى احدى المراتين، فيما تم اصدار برقيتي تفتيش في حق المتهمين الفارين ، في انتظار استرجاع بقية المبلغ المسروق، واستكمال التحقيقات، واحالة المتهمين على انظار القضاء.