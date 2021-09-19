نسبة التحاليل الإيجابية اليومية لتقصي وباء كورونا تتراوح بين 10 و15 بالمائة

تتراوح نسبة التحاليل الإيجابية اليومية لتقصي وباء كورونا، حاليا، بين 10 و15 بالمائة من مجموع التحاليل التي تجرى ضمن تدخلات خدمات المساعدة الطبية والاستعجالية، وفق ما أكدته، اليوم الأحد، نائبة رئيس قسم الإسعاف الطبي والاستعجالي بوزارة الصحة، سعيدة زلفاني.

وقالت زلفاني في تصريح، الأحد، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن تراجع نسبة التحاليل الايجابية اليومية لتقصي وباء كورونا المستجد لايعني تجاوز مرحلة الخطر، والتسريع بالعودة إلى الحياة الطبيعية دون أخذ الحيطة والحذر في التعاطي مع المخاطر المحدقة بالمواطن في حال تجاهله وعدم احترامه وتطبيقه البروتوكول الصحي، المتمثل في تطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وغسل الأيادي بانتظام.

وأضافت، في هذا السياق، أن تكثيف عمليات التلقيح ومواصلة تنظيم الحملات والومضات التحسيسية للتوعية بمخاطر كوفيد ـ19، واحترام وتطبيق البروتوكول الصحي، ساعد كثيرا في تراجع نسبة التحاليل الإيجابية الواردة على خدمات المساعدة الطبية والاستعجالية.

وأوضحت نائبة رئيس قسم الإسعاف الطبي والاستعجالي، أن المكالمات الهاتفية الواردة على خدمات المساعدة الطبية الاستعجالية تراجعت بدورها لتتراوح نسبتها بين 30 و50 مكالمة يوميا مقابل 200 و300 مكالمة يوميا خلال شهري جويلية وأوت 2021، ذروة انتشار المرض.

وكان مدير عام الهياكل الصحية بوزارة الصحة، نوفل السمراني، قد أكد مؤخرا ل”وات” تراجع نسبة امتلاء المستشفيات الميدانية التي تم تركيزها منذ أشهر لمعاضدة جهود المستشفيات في إيواء مرضى المصابين بفيروس كورونا بشكل كبير، مع انخفاض نسق انتشار الفيروس.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة أكدت، وفق بلاغها الذي تصدره يوميا حول متابعة الوضع الوبائي بالبلاد، أنه تم بتاريخ الأربعاء 16 سبتمبر الجاري، تسجيل 8 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا مصرح بها أوليا، و797 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد ـ19، بعد إجراء 7478 تحليلا مخبريا، لتكون بذلك نسبة التحاليل الايجابية في حدود 10 فاصل 66 بالمائة.