في آخر تحيين لوزارة الصحة: 89 مصابا بكورونا تحت التنفس الاصطناعي و 385 بأقسام الانعاش والعناية المركزة

أعلنت وزارة الصحة، في بلاغ لها اليوم الاحد، أنه بتاريخ 17 سبتمبر 2021، يخضع 89 مصابا بفيروس كورونا، في القطاعين العام والخاص، للتنفس الاصطناعي، في حين يقيم 385 مريضا بأقسام الانعاش والعاناية المركزة.

وحسب بلاغ الوزارة، فإن 2019 مريضا بفيروس كورونا يقيمون، في نفس التاريخ، بالمسشتفيات والمصحات الخاصة، منهم 33 حالة جديدة تم قبولها في نفس اليوم.

وفي ما يخص الوفيات المصرح بها أوليا يوم 17 سبتمبر 2021، فقد بلغ عددها 17 وفاة ليصل العدد الجملي للوفيات بسبب الاصابة بمرض كورونا إلى 24490 وفاة .

أما التحاليل المنجزة يوم 17 سبتمبر 2021، فقد بلغ عددها، وفق بلاغ الوزارة، 6954 تحليلا، تبين أن 704 منها إيجابية، وهو ما يعني ان نسبة التحاليل الايجابية تبلغ 10 فاصل 12 بالمائة.

وذكرت وزارة الصحة بأن العدد الجملي للتحاليل المنجزة هو 2855364 ثبت ان 699928 منها كانت إيجابية.

وكشفت وزارة الصحة، في نفس البلاغ، أن المتعافين من فيروس كورونا، إلى حد يوم 17 سبتمبر 2021، بلغ عددهم 422 ليرتفع بذلك العدد الجملي للمتعافين إلى 669355.