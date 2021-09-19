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نسبة التحاليل الإيجابية اليومية لتقصي وباء كورونا تتراوح بين 10 و15 بالمائة

المهدية: النسبة اليومية للعينات الايجابية لتقصي فيروس كورونا تنزل إلى 8 بالمائة مع تراجع هام في نسبة إشغال أسرة الانعاش

2021/09/19 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

نزلت النسبة اليومية للعينات الإيجابية لتحاليل تقصي الإصابة بفيروس كورونا إلى حدود 8 بالمائة اليوم الأحد بولاية المهدية، ما يعكس التغير الهام لعديد المؤشرات المرتبطة بانتشار كوفيد -19 بالجهة ويؤكد تحسن الوضع الوبائي بها.
وأكدت نتائج التحاليل المخبرية لـ320 عينة، صدرت اليوم، إصابة 27 حالة جديدة بالفيروس التاجي فضلا عن تسجيل وفاة 5 مصابين وشفاء 58 آخرين.
وتراجعت نسبة إشغال أسرة الانعاش بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر، بدورها، لتبلغ 67 بالمائة وذلك لأول مرة منذ تاريخ 22 جوان 2021.
وتوزعت الإصابات الجديدة إلى 9 بالسواسي و8 بالمهدية و3 بكل من ملولش وقصور الساف وإصابتين (02) بالشابة وإصابة واحدة بكل من أولاد الشامخ وشربان.
وأحصت الجهة، منذ بداية الجائحة، 25187 إصابة من بينها 23762 حالة شفاء و739 حالة وفاة فيما تراجعت عدد الحالات النشطة (الحاملة للفيروس) إلى 686 حالة.
وتلقى 845 مواطنا، اليوم، تلقيحا ضد الفيروس ليرتفع إجمالي المنتفعين بالتطعيم إلى 224163 من بينهم 89247 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.

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