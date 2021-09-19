قابس: 42 إصابة جديدة بكورونا…

أفاد منسق خلية اليقظة الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بقابس، حسين جبران، اليوم الأحد، مراسل “وات”، بأن الإدارة الجهوية للصحة بقابس قد تلقت نتيجة 241 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في إصابة أصحابها بفيروس كورونا، وأن 42 من هذه التحاليل كانت نتيجتها إيجابية، وأثبتت إصابة أصحابها بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن هذه الإصابات تتوزع الى 19 اصابة بقابس الجنوبية و06 اصابات بمارث و05 اصابات بوذرف و04 اصابات بقابس المدينة و03 اصابات بقابس الغربية واصابتين (02) بكل من المطوية وغنوش واصابة واحدة (01) بالحامة.

وأوضح جبران أن العدد الجملي للأشخاص المصابين بفيروس كورونا، والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية، قد بلغ 21659 شخصا، من بين 21985 شخصا ثبتت إصابتهم بالفيروس، مضيفا أن العدد الجملي لحالات العدوى النشطة يبلغ 326 حالة تتوزع الى 102 حالة بقابس الجنوبية و76 بمارث و67 بوذرف و33 بقابس المدينة و18 بقابس الغربية و15 بمطماطة الجديدة و10 حالات بالحامة و04 حالات بغنوش و03 حالات بكل من منزل البيب والمطوية.

وتبلغ نسبة الاختطار الجهوي لفيروس كورونا في ولاية قابس، 81 اصابة على كل 100 ألف ساكن، فيما يبلغ عدد المرضى الذين يتم ايواؤهم بأقسام كويفد ـ19 بمختلف مستشفيات الجهة، 36 مريضا ومريضة، من بينهم 05 مرضى يقيمون بوحدة الإنعاش بقسم كوفيد بالمستشفى الجامعي بقابس.