صفاقس: 4 وفيات و64 إصابة و186 حالة شفاء جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

سجّلت ولاية صفاقس، خلال الـ24 ساعة الماضية، 4 وفيات جراء الإصابة بفيروس “كورونا”، و64 حالة إيجابية جديدة، وذلك من مجموع 499 تحليلا، مقابل 186 حالة شفاء، بحسب ما جاء في البلاغ الدوري للإدارة الجهوية للصحة، الصادر بتاريخ اليوم الاثنين.

ويقيم بأقسام “كوفيد اكسيجين” بالمستشفيات العمومية، حاليا، 99 مصابا بالوباء، وبأقسام العناية المركزة 28 مصابا، وبالمصحات الخاصة 15 مصابا.

وتشير الإحصائيات، إلى أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء في صفاقس بلغ إلى حد الآن، 1719 حالة وفاة، وإجمالي الحالات الإيجابية المكتشفة بلغ 56199 حالة، فيما بلغ وإجمالي حالات الشفاء 53914 حالة.

وبالنسبة للتلاقيح ضد الوباء، فقد بلغ إجمالي الجرعات التي تم تطعيم المواطنين بها في الجهة، إلى حدود يوم 18 سبتمبر الجاري، 756410 جرعات، بين أولى وثانية.