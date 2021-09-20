هام: العدد الجملي للملقحين الى غاية 19 سبتمبر..

استكمل 3 ملايين و239 ألفا و238 شخصا في تونس التلقيح ضد كوفيد 19، منذ بداية الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا في مارس الماضي وإلى غاية 19 سبتمبر الجاري، حسب بلاغ صادر اليوم الإثنين عن وزراة الصحة.

ويتوزع هؤلاء الملقحون إلى أكثر من 2 مليون و500 ألف شخص تلقوا جرعتين من اللقاح، ونحو 328 ألفا و500 شخص تحصلوا على لقاح من جرعة واحدة إضافة، إلى أكثر من 410 ألف و700 شخص تحصلوا على جرعة وحيدة بعد إصابتهم بفيروس كورونا فيما سبق.

وسجلت وزارة الصحة بتاريخ 19 سبتمبر الجاري، تطعيم 41 ألفا و813 شخصا، من بينهم 17 ألفا و627 تلقوا الجرعة الأولى و24 ألفا و186 شخصا تلقوا الجرعة الثانية. ووصل عدد المسجلين بمنظومة “ايفاكس” للتلقيح ضد كورونا، إلى أكثر من 6 ملايين و172 ألف مسجل إلى حدود اليوم الاثنين على الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.