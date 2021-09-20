توننداكس يستهل معاملات الأسبوع مرتفعا ب 9ر0 بالمائة

استهل المؤشر المرجعي لبورصة الأوراق المالية بتونس “توننداكس”، معاملات الأسبوع على إرتفاع طفيف بنسبة 9ر0 ليدرك النقطة 97ر7261 وسط معاملات ناهزت 4ر3 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق الماليّة”.

وتصدر سهم شركة الإيجار العربية لتونس قائمة الارتفاعات بعد أن زاد سعره بنسبة 9ر5 بالمائة وليقفل على سعر 810ر1 دينار، وسط حجم تداول بقيمة 147ألف دينارليحقق السهم زيادة بنسبة 6ر18+ بالمائة منذ بداية السنة.

وتطور سهم التجاري للإيجار المالي بنسبة 7ر5 بالمائة وليقفل على سعر 100ر11 ديناروسط حجم تبادل ضعيف ناهز 4 آلاف دينار.

وكان سهم البنك العربي التونسي الأكثر تراجعا خلال الحصة ليتقهقر بنسبة 2ر3 بالمائة ويقفل على سعر 200ر5 ديناروسط حجم تبادل محتشم قدر ب 14 ألف دينار خلال الحصّة.

وتدحرج سعر سهم شركة أدوية ،بدوره، بنسبة 9ر1 بالمائةوليقفل على سعر 4700 دينارمراكما أرباحا بقيمة 85 ألف دينار خلال الحصّة ويشهد مخبر الأدوية ارتفاعا منذ بداية السنة بنسبة 1ر5+ بالمائة.

وكان سهم مجمع دليس القابضة الأكثر تداولا خلال الحصة بنسبة 8ر1 بالمائة ويغلق على سعر 640ر14 دينار مستحوذا على أرباح بقيمة 6ر0 مليون دينار وليحافظ السهم على استقراره منذ بداية السنة بنسبة (7ر0+ بالمائة)